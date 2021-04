Tom De Sutter: «Anderlecht pourra lutter pour le titre dès la saison prochaine»

Dé-bor-dé ! Ayant eu autant de flair pour amorcer son après-carrière qu’il en avait pour inscrire les buts du temps où il arpentait les pelouses belges et turques (436 matches, 138 buts), Tom De Sutter n’a aujourd’hui quasiment plus une minute à lui. Sa reconversion, il l’a imaginée dans le padel, un sport qu’il avait découvert et apprécié étant joueur et dont il a su percevoir tout le potentiel bien avant tout le monde. « Cela fait cinq ans que j’ai investi là-dedans, avant que la padel-mania ne se mette en route, et je dois dire que cela marche plutôt bien ! », explique-t-il.