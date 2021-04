23 chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que le président du Conseil européen et le directeur de l’OMS veulent garantir un accès universel et équitable à des vaccins, à des médicaments et à des produits de diagnostic efficaces et abordables pour faire face à cette pandémie de covid… et toutes celles à venir. A cette fin, un traité international est nécessaire.