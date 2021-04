Tour du Pays basque: Tadej Pogacar remporte la 3e étape au terme d’un duel contre Primoz Roglic

Le duel tant attendu entre les Slovènes Tadej Pogacar (UAE Emirates) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a bien eu lieu mercredi sur les routes du Pays basque (WorldTour). Le premier a remporté la 3e étape après 167,7 kilomètres entre Amurrio et Ermualde devant le second, qui occupe toujours la tête du général. L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a terminé 3e à 5 secondes alors que Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step), premier Belge, a pris la 9e place à 0 : 16.

Après quelques kilomètres, un groupe de sept coureurs s’est détaché du peloton avec les Espagnols Daniel Navarro (Burgos-BH), Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA), Gotzon Martin (Euskaltel-Euskadi), l’Américain Larry Warbasse (AG2R CItroën), le Danois Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), le Français Theo Delacroix (Intermarché – Wanty Gobert) et l’Autrichien Felix Gall (DSM).