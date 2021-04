Beerschot-Charleroi: les Zèbres sont menés dans ce match capital (direct 1-0)

Le Sporting reste sur six rencontres sans succès en championnat.

Le Sporting de Charleroi se déplace au Beerschot et y dispute le match du 20 mars dernier qui avait été reporté pour cause de cas de Covid chez les visiteurs. Cette rencontre est cruciale pour les Zèbres qui n’ont plus signé un succès en championnat depuis le 30 janvier dernier en déplacement à Courtrai.

En cas de succès, le club carolo remonterait dans le Top 8 synonyme de Playoffs 2.

Les tournants du match

19e. Première occasion réelle. Elle est pour Suzuki qui reprend un centre de la tête. Magnifique intervention de Descamps.

23e. Réplique de Rezaei qui tente sa chance à distance. Le tir est repoussé par Vanhamel.

34e. Van Cleemput loupe son intervention : penalty pour le Beerschot. Holzhauser tire et ouvre la marque.