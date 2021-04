Bruges a contacté le Standard pour Michel-Ange Balikwisha

Racé, élégant, très habile techniquement, comme il l’a encore montré dimanche dernier contre La Gantoise, et doté d’un volume de courses très appréciable, celui qui, à dix-neuf ans seulement, est désormais le meilleur buteur du Standard en championnat, avec 7 réalisations, attire les regards et les convoitises. À l’étranger notamment où des clubs allemands et anglais (West Bromwich et Brighton) suivent de près ses performances.

Mais c’est de Belgique que l’intérêt est le plus grand et le plus concret, et du FC Bruges en particulier qui, tombé sous le charme du joueur bruxellois et à la recherche de solutions supplémentaires sur les flancs, a pris la décision d’anticiper. C’est ainsi que la direction du club flandrien a pris officiellement contact, il y a quelques jours, avec son homologue liégeoise pour obtenir l’autorisation de discuter avec son jeune joueur, qui est sous contrat à Sclessin jusqu’en juin 2023. Ce qui a été fait puisqu’un échange a bien eu lieu entre les deux parties.