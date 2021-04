Les Red Lions, l’équipe nationale masculine de hockey, se sont imposés 8-1 (mi-temps : 2-1) face au Canada en match amical contre la 10e nation mondiale, mercredi, à huis clos sur le terrain de la Wilrijkseplein, à Anvers. Toujours dans la Métrople et en préparation à l’Euro d’Amsterdam (4-13 juin) et aux Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet-7 août), les champions du monde et d’Europe avaient déjà pris le meilleur sur la France (FIH-12), jeudi dernier.