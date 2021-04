En coulisses, dans les ateliers, le travail se poursuit

C’est une véritable fourmilière, qui regorge de talents et de savoir-faire. Situés à Ans, à quelques poignées de kilomètres de l’Opéra, les ateliers de l’ORW sont un endroit magique, où on se perd entre les décors monumentaux construits en prévision d’une prochaine production. Où on se met à rêver devant les dizaines de costumes remarquablement coupés ou devant des accessoires aussi fantastiques qu’inédits. Au sein d’un ensemble architectural de plus de 2.600 m2, tous les corps de métiers sont réunis et collaborent pour la préparation des productions : décors (menuiserie, ferronnerie, peinture, décoration et accessoires), costumes (couture, chaussure, décoration de costumes) mais aussi maquillage-perruquerie.