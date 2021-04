La Belgique continue d’affiner son projet de plan de reprise. On a taillé dans les projets. Et parmi les réformes : un chantier pour changer la fiscalité sur les énergies fossiles. Ambiance garantie.

Nouvelle version et certainement pas la dernière… La Belgique a adressé vendredi dernier une mouture mise à jour de son plan national « pour la reprise et la résilience ». Au menu : le détail des projets pour lesquels la Belgique se propose d’utiliser les quelque 5,9 milliards d’euros octroyés par l’Europe jusqu’en 2026 et les réformes structurelles que notre pays promet de mettre en œuvre dans les années à venir.