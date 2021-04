L’AstraZeneca réservé aux 56 ans et plus: la Wallonie adapte sa campagne de vaccination

A la suite de la décision de la Conférence Interministérielle de la Santé et du Commissariat corona du gouvernement fédéral de réserver temporairement le vaccin AstraZeneca aux 56 ans et plus, la Wallonie a décidé d’adapter sa campagne de vaccination, a annoncé mercredi soir le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale.

Les rendez-vous sont reprogrammés

La Région sud du pays reprogramme ainsi actuellement les rendez-vous pris dans les centres qui vaccinent cette semaine et la semaine prochaine avec de l’AstraZeneca. Ces centres de vaccination continueront de vacciner avec les différents vaccins et doses disponibles de la manière suivante.