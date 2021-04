L’Inter, avec Lukaku buteur, s’impose contre Sassuolo et conforte sa 1e place, la Juventus fait tomber Naples (vidéos)

L’Inter Milan et la Juventus se sont tous les deux imposés sur le score de 2-1 ce mercredi.

Romelu Lukaku a montré la voie à l’Inter Milan, mercredi, contre Sassuolo en match d’alignement de la 28e journée du championnat d’Italie de football. Les ’Nerazzurri’ l’ont emporté 2 buts à 1.

Dès la 10e minute, Lukaku, trouvé par un centre de la gauche d’Ashley Young, envoyait le ballon au fond des filets d’une tête croisée. C’est déjà le 21e but du Diable Rouge en championnat cette saison, le premier de la tête.

En seconde période, sur un contre, Lukaku lançait sur la gauche son compère d’attaque Lautaro Martinez qui trompait Andrea Consigli d’une frappe croisée (67e). Hamed Traore a réduit l’écart en fin de partie (85e).

L’Inter signe un 9e succès de rang et file vers le titre. Avec 71 points, les ’Nerazzuri’ comptent 11 points de plus que leur plus proche poursuivant, l’AC Milan, alors qu’il reste neuf journées à disputer.