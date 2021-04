Un but pour la 500e de Romelu Lukaku

Par Damien Poncelet, JULIEN RASPILLER et Damien Poncelet et Julien Raspiller

C’est fou ce que le temps passe vite. Il n’y a pas si longtemps, on parlait encore de Romelu Lukaku comme d’un jeune joueur. Certes, l’homme n’aura que 28 ans le 13 mai mais quand on parle du footballeur, là, c’est déjà presque un vétéran. Ce mercredi, il a tout simplement disputé son 500e match en club (plus 91 caps et 59 buts avec les Diables), trouvant le chemin des filets presque une fois sur deux (248 goals) ! Cette victoire contre Sassuolo (2-1) ponctuée par un but et un assist, il s’en souviendra longtemps.