Doublé de Mbappé, exploit du PSG, Chelsea prend l’ascendant: revivez la folle soirée de Ligue des champions (vidéos)

Quelle revanche héroïque! Avec un doublé de Kylian Mbappé sous la neige munichoise, le Paris SG s’est vengé de l’invincible Bayern (3-2), son bourreau de la finale 2020, tandis que Chelsea a pris l’ascendant sur Porto (2-0) mercredi en quarts aller de Ligue des champions.

Deux ans et dix-neuf matches que le Bayern, champion d’Europe en titre, ne perdait plus sur la scène européenne: c’est un immense exploit que le PSG a réussi mercredi dans des conditions apocalyptiques qui resteront dans les mémoires, avec un réalisme chirurgical de ses superstars Mbappé et Neymar et une souffrance de tous les instants.

«Leur état d’esprit a été énorme, avec un sens du sacrifice remarquable», a savouré l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino au micro de RMC Sport, sans s’enflammer en vue du match retour mardi prochain «contre une des meilleures équipes d’Europe».