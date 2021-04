Glen Kamara (Rangers) brise le silence après avoir été victime de propos racistes en Europa League: «J’ai besoin de raconter mon histoire»

Le huitième de finale de l’Europa League entre les Rangers et le Slavia Prague a été émaillé par une polémique entre Kamara et Kudela sur fond de propos racistes.

Quelques semaines après la grosse polémique du match entre les Rangers et le Slavia Prague en Europa League, Glen Kamara, le joueur du club écossais, est revenu pour la première fois sur les propos racistes dont il a été victime. Ondrej Kudela, le présumé coupable, nie les faits en bloc et a même déposé plainte auprès de la police écossaise pour « une agression physique » après la rencontre.

Depuis le match, silence radio. Mais Kamara est sorti du silence et a exposé sa version des faits à ITV News. « Je n’ai pas prêté beaucoup d’attention à ce qu’il a fait après l’incident, mais j’ai vu les réactions des fans. J’aurai sans doute des abus racistes sur mon compte Instagram tous les jours », pointe le principal intéressé. « Je ne suis pas celui qui en est le plus affecté, mais c’est triste la façon dont a réagi l’équipe. J’ai le sentiment que j’ai besoin de raconter mon histoire avec tous les messages que je reçois. Je me suis victime, il faut le dire. »