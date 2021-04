Nouvelle nuit d’émeutes en Irlande du Nord (vidéos)

Les incidents ont eu lieu entre un quartier catholique et un protestant.

De nouvelles émeutes ont éclaté dans la capitale d’Irlande du Nord Belfast mercredi soir, où un bus a été incendié. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré être « profondément inquiet » face à ces scènes violences.

La police a été attaquée, et des bombes artisanales ont été lancées de part et d’autres des camps de militants qui s’affrontent. Un bus a en outre été incendié. Les incidents ont eu lieu entre un quartier catholique et un protestant.

La police a demandé à la population d’éviter plusieurs quartiers de la ville où des rassemblements avaient lieu. Elle confirme en outre qu’un photojournaliste a été agressé, signale la BBC.