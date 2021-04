«J’ai découvert que je pouvais créer mon propre langage»

Vous rentrez en France en 1995, un an après le génocide rwandais et deux ans après le début de la guerre au Burundi. Pourquoi si tard ?

Mon père est resté, il n’a jamais quitté Bujumbura. L’école française fermait et moi j’ai vu le départ de tous mes copains. On vivait dans la peur… C’est moi qui ai demandé à mon père de partir. Ma sœur m’a suivi car mon père ne voulait pas qu’on soit séparés. On est partis du jour au lendemain. On pensait que la guerre allait s’arrêter. On est partis avec ma sœur au printemps 1995 en pensant qu’on serait de retour pour la rentrée des classes.

L’arrivée en France a-t-elle été un choc ?