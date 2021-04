À moins de quatre mois des Jeux olympiques, le Japon pourrait vacciner en priorité ses athlètes

Le Japon envisage de vacciner en priorité les sportifs japonais devant participer aux Jeux Olympiques, dans le but de les protéger avant l’ouverture des JO de Tokyo le 23 juillet, ont indiqué jeudi plusieurs médias locaux.

Le gouvernement japonais a toutefois nié qu’un tel projet soit envisagé, mais a déclaré qu’il « suivrait de près les discussions » sur la protection de la santé des sportifs.

Les discussions avec les comités olympiques et paralympiques japonais ne font que commencer, et il n’a pas encore été décidé si tous les athlètes japonais ou seulement ceux qui participent à certaines épreuves seraient éligibles à la vaccination, a déclaré le fonctionnaire à l’agence Kyodo, tout en exprimant la crainte que l’inclusion des entraîneurs et autres membre de l’encadrement ne suscite des critiques de la part du public.

Ces informations sur le vaccin aux athlètes ont d’ailleurs très vite suscité des critiques en ligne, un internaute japonais lançant par exemple sur Twitter : « Donnez-le d’abord à ma grand-mère ! »