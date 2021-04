Vaccin AstraZeneca: Vandenbroucke déçu par la position de l’EMA

Le ministre de la Santé regrette que l’Agence européenne des médicaments n’ait pas donné plus de précisions.

Le vaccin AstraZeneca continuera d’être administré en Belgique, mais seulement aux personnes âgées de 56 ans et plus. Une décision qui n’aurait qu’un impact mineur sur la campagne de vaccination belge, selon le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke et son homologue flamand Wouter Beke, qui s’exprimaient dans De Ochtend sur Radio 1 ce jeudi matin. En Flandre, seules 6.000 vaccinations sur un million seront impactées.

Les recherches menées par l’Agence européenne des médicaments (EMA) ont montré que 18 personnes sont décédées des effets secondaires d’AstraZeneca, sur un total de 25 millions de doses administrées. « Se faire vacciner est donc une bien meilleure arme contre le virus que de ne pas se faire vacciner », a souligné Wouter Beke.