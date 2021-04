Le vaccin AstraZeneca limité aux plus de 55 ans: toutes les questions qu’on se pose

Une saga. Le mot n’est décidément pas usurpé lorsqu’on évoque le vaccin anglo-suédois AstraZeneca et ses péripéties européennes. Ainsi, ce mercredi fut le théâtre d’un nouvel épisode qui a débuté à Amsterdam, au siège de l’Agence européenne du médicament (EMA), qui a livré ses premières véritables conclusions sur les cas de thromboses veineuses rares observées dans plusieurs pays européens à la suite de la vaccination. Pour la première fois, l’agence et ses experts ont établi un lien entre le vaccin à vecteur viral d’AstraZeneca et les thromboses veineuses cérébrales et abdominales survenues, pour la plupart, chez des femmes de moins de 60 ans. Ils estiment que cela pourrait être dû à une réaction immunitaire, telle celle qui se produit chez certains patients qui se voient administrer de l’héparine, et qui provoque à la fois des thromboses et des thrombocytopénies, à savoir une chute des plaquettes sanguines.