Les semaines se suivent et se ressemblent pour Romelu Lukaku et l’Inter Milan. Le club lombard vient d’enchaîner un dixième succès consécutif en Serie A et file vers le Scudetto, alors que l’attaquant des Diables rouges continue d’empiler les roses au fond des filets. Ce mercredi, à l’occasion de la réception de Sassuolo (2-1), il a remis le couvert avec son 21e but de la saison en Serie A et une huitième passe décisive.