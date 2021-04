Allyson Felix disputera ses cinquièmes et derniers Jeux olympiques à Tokyo

L’Américaine Allyson Felix, sextuple championne olympique et la plus titrée de l’histoire de l’athlétisme féminin, a dit mercredi qu’elle disputerait à Tokyo cet été ses cinquièmes et derniers Jeux Olympiques, même si elle n’a pas encore décidé d’arrêter sa carrière.

« Je prévois qu’il s’agisse de mes derniers Jeux Olympiques », a dit Felix, 35 ans, à des journalistes lors de la visioconférence de presse du Comité olympique et paralympique américain.

« Je ne sais pas combien de temps je vais courir de plus que cette année. Je vais tout simplement prendre les choses comme elles viennent. Je ne me vois pas faire d’autres Jeux Olympiques, mais je n’ai pas déterminé de date de fin », a précisé celle qui fut surnommée « Chicken legs » à ses débuts pour la finesse de ses jambes.

Au Japon, Felix disputera ses cinquièmes Jeux. Au total, elle a cumulé neuf podiums olympiques dont six sacres : 4X400 en 2008 ; 200, 4X100 et 4X400 en 2012 et 4X100 et 4X400 en 2016. Ses trois médailles d’argent ont été remportées sur 200 m en 2004 (à 18 ans) et 2008 et sur 400 m en 2016. Elle a par ailleurs glané 13 titres de championne du monde entre 2005 et 2019.