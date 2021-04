Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) va effectuer son retour à la compétition 8 mois après son terrible crash

Jakobsen, 24 ans, sera assurément une des attractions du plateau, lui qui fête son retour après de longs mois d’absence. « Nous sommes contents et excités d’avoir Fabio avec nous dans l’équipe. Il va sans dire que le plus important pour lui sera de prendre la course au jour le jour, de trouver son rythme après un si long break », a déclaré le directeur sportif Rik Van Slycke.

Le Wolfpack, déjà vainqueur de 11 étapes par le passé, espère encore augmenter son total. Cinq des huit étapes semblent promises aux sprinteurs. C’est dans cette optique que l’équipe compte également dans ses rangs Mark Cavendish, 3e du GP de l’Escaut mercredi, mais aussi Shane Archbold, Alvaro Hodeg, Stijn Steels et Iljo Keisse. De retour au premier plan, Cavendish espère décrocher un succès derrière lequel il court février 2018. ’Manxman’ a déjà décroché 7 victoires d’étape en Turquie.