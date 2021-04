Une malle éclectique de dessins, estampes, affiches et livres anciens chez Morel de Westgaver

Man Ray, Mr. and Mrs. Woodman. Unida, (1970). In-4, reliure signée de M. Bueno. Illustré de 27 tirages argentiques figurant les ébats de Mr. and Mrs Woodman. Tirage limité à 50 exemplaires numérotés et signés par Man Ray. - D.R.

Des problèmes informatiques chez Drouot ayant empêché la maison ixelloise Morel de Westgaver de mener à bien sa vente du 20 mars, la voilà qui fixe un nouveau rendez-vous aux amoureux du papier : le samedi 10 avril, les lots numérotés de 237 à 559 seront remis aux enchères. Soit « des gravures anciennes et modernes, détaille Evelyne Morel de Westgaver, un choix de catalogues commerciaux anciens (automobiles, mode, typographie…), du surréalisme, une section “spectacles”, un bel ensemble consacré au Japon et à la Chine, quelques lots de livres anciens… Ni cartes postales, ni généalogie, ni Belgicana, tout cela a été vendu le mois dernier. » Toujours en direct live ou par téléphone. Plus de ventes en présentiel depuis un an chez les Morel, spécialistes du livre ancien et moderne, des cartes géographiques, gravures, ephemera, photographies, affiches, cartes postales, images religieuses et profanes (affiches, découpis, chromo, images mortuaires)...