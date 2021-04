JAV Contreband et David Linx revisitent Bowie: «Let’s play»!

JAV, c’est Jazz Action Valence, qui organise des cours et des stages de jazz et qui entretient un big band un peu iconoclaste, qui réinvente à partir de musiques célèbres, comme celles de Frank Zappa, de Pink Floyd, de Carla Bley, etc. Cette année, le JAV Contreband, c’est le nom du big band, sort un David Bowie. Neuf re-créations à partir de morceaux très célèbres (« Let’s dance », « Fame », « Life on Mars ? », « Heroes », « Lazarus ») et de morceaux qui le sont moins, tirés des albums The next day et Low. Pascal Berne dirige l’orchestre et arrange les musiques.