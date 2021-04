Objectif maillot rose pour Remco Evenepoel au Giro? «Il est de retour à 100% et se présentera pour gagner»

Actuellement ern stage en Espagne pour s’entraîner en altitude, Remco Evenepoel effectuera son grand retour à la compétition dans un mois jour pour jour, au départ du Giro. Et, près de huit mois après sa terrible chute au Tour de Lombardie, le jeune Belge ne semble pas venir pour faire de la figuration.

« Remco est de retour à 100%. Il est plus affûté et motivé et a vraiment hâte de reprendre la compétition. Il ne va rien laisser au hasard et se présentera au départ du Giro pour le gagner », a déclaré son équipier Fausto Mansada à la Gazzetta dello Sport, lui qui est actuellement son compagnon de chambre lors du stage en Sierre Nevada.