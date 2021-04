Attaques à la grenade près d’Anvers: vague de perquisitions et d’arrestations

La police judiciaire fédérale d’Anvers a interpellé jeudi 12 personnes lors d’une action coordonnée menée dans le cadre de diverses enquêtes sur des attaques à la grenade, des incendies criminels et des menaces, indique le parquet d’Anvers. Ces faits sont liés au milieu criminel.

Les faits sur lesquels la police enquête comprennent trois attaques à la grenade à Deurne et Sint-Niklaas en juin 2020, les tirs dont ont fait l’objet une maison et un bar à pâtes à Deurne en août 2020, le lancer d’une bombe incendiaire sur une maison à Deurne en février 2021 et les menaces faites à deux hommes travaillant au port d’Anvers en août et septembre 2020. Selon le parquet, les enquêtes ont été «boostées» par les informations recueillies dans le dossier du service de messagerie Sky ECC.