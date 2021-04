Puis-je tout de même me faire vacciner avec l’Astrazeneca si je le souhaite?

Oui, car c’est bien une recommandation et pas une interdiction. La personne reste libre de ce qu’elle souhaite », précise Sabine Stordeur, coresponsable de la task force vaccination.

A l’inverse, les plus de 55 ans qui ne souhaiteraient pas avoir l’AstraZeneca n’auront pas la possibilité de changer de vaccin. « Le risque zéro n’existe pour aucun médicament ni aucune intervention médicale, mais pour les plus âgés, le risque de développer une forme grave du covid et d’en décéder est beaucoup plus important que le risque de thrombose liée au vaccin. »