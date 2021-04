Diamond League: les Bislett Games d’Oslo reportés en raison du coronavirus

Le meeting d’athlétisme de la Diamond League qui devait se tenir à Oslo le 10 juin a été reporté, ont annoncé jeudi les organisateurs, car il est « impossible d’organiser un meeting normal à la date prévue », compte tenu du plan de déconfinement lié au coronavirus en Norvège.

Le gouvernement norvégien a publié mercredi son plan de reprise de l’activité au milieu de la pandémie et les organisateurs ont déclaré que, bien que des dates précises n’aient pas été données, « une réunion internationale telle que les Bislett Games ne sera probablement pas possible avant le milieu ou la fin du mois de juin au plus tôt ».