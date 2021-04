«Nous utilisons de façon intensive le principe de précaution»

ENTRETIEN

Des cocons », c’est ce que sont devenus nombre de nos foyers selon l’essayiste Vincent Cocquebert. Pour ce dernier, la métaphore souligne un irrépressible besoin de confort certes mais aussi de réconfort et même de mise à l’écart d’un monde dont les périls semblent de plus en plus menaçants. Cependant, cette tendance aurait son travers : les fissures dans un commun aux contours de plus en plus flous.

Votre livre s’intitule « La Civilisation du cocon - Pour en finir avec la tentation du repli sur soi ». Qu’entendez-vous par « civilisation du cocon » ?