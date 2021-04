«Sofagate» à Ankara: «Charles Michel donne l’impression de ne pas avoir pris la mesure de ce que la scène a produit comme symbole»

Sandrine Roginsky, prof de communication à l’UCLouvain, commente la mise au second rang de la présidente de la Commission européenne, mercredi à Ankara, et la défense de Charles Michel. Pour elle, plutôt que mettre l’attention sur lui-même, le président du Conseil aurait dû la mettre sur la défense de l’égalité homme-femme.

Michel et Erdogan s’asseyant sans hésitation dans les deux seuls fauteuils disponibles, tandis que Mme von der Leyen reste là, debout, un instant, cherchant sa place... - AFP.

Entretien

Dans une réaction sur Facebook à la scène du « sofagate », mercredi à Ankara, durant laquelle la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été reléguée au second rang durant une rencontre avec le président Erdogan, Charles Michel explique que « l’interprétation stricte par les services turcs des règles protocolaires a produit une situation désolante ». Un post Facebook qui lui sert d’acte de défense, parce que « les quelques images qui en ont été diffusées ont donné l’impression que j’aurais été insensible à cette situation. Rien n’est plus éloigné ni de la réalité, ni de mes sentiments profonds. Ni des principes de respect qui me paraissent essentiels ».