Tour du Pays basque: Ion Izagirre enlève la 4e étape, McNulty en jaune aux dépens de Roglic

Ion Izagirre (Astana – Premier Tech) a dompté la 4e étape du Tour du Pays basque (WorldTour). Après 189,2 kilomètres entre Vitoria-Gasteiz et Hondarribia, le Basque, tenant du titre, a devancé son compatriote Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) et Brandon McNulty (UAE Team Emirates), nouveau leader du général. L’Américain a dépossédé le Slovène Primoz Roglic du maillot jaune. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert) a terminé 9e.

Le début de journée s’est disputé sur un rythme effréné. Les attaques se sont longtemps multipliées sans qu’une échappée puisse se former. C’est finalement sur les pentes de l’Alkiza, après plus de 100 km de course, qu’un quatuor a pris la fuite avec le Français Guillaume Martin (Cofidis), l’Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), l’Australien Ben O’Connor (AG2R Citroën) et l’Équatorien Jefferson Cepeda (Caja Rural – Seguros).