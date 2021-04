Neuville et Gilsoul vont se croiser à Sanremo

On dit que les histoires d’amour finissent mal, en général. Parfois, les relations entre pilotes et copilotes aussi.

C’est le cas de Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul qui ne se parlent plus que par avocats interposés après dix années de collaboration fructueuse, cinq 2es places en championnat du monde des rallyes et 13 victoires dans la catégorie-reine de la discipline.

Ceux qui filaient la parfaite entente (de façade) voici quelques mois, ont désormais le doigt sur la gâchette de leur Kalachnikov respective.

Drôle : ce dimanche, ils se croiseront dans le parc de départ du rallye Sanremo, une manche du championnat d’Italie qu’ils avaient remportée ensemble quand elle comptait encore pour la couronne européenne en… 2011 au terme d’une bagarre de très haut vol.

Ce dimanche, on imagine qu’ils n’échangeront pas un mot, pas un regard et encore moins leurs notes.