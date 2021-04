Majeed Ashimeru: «Haaland? C’est une bête! Sa réussite me rend heureux»

Lundi, Majeed Ashimeru a inscrit son premier but en championnat, lui qui en avait déjà réussi un autre après seulement cinq minutes lors de ses grands débuts en Coupe, à Liège. Auteur d’une prestation convaincante grâce à ses facultés d’infiltration et son énergie débordante, le médian ghanéen semble enfin justifier la confiance placée en lui par les dirigeants anderlechtois, qui envisagent de lever l’option – estimée à 2,6 millions d’euros – qu’ils ont sur son contrat et préparer ainsi la succession de Sambi Lokonga. Appartenant toujours à Salzbourg, où il a récemment prolongé de trois saisons, ce jeune homme de 23 ans s’est confié en long, en large et avec un sourire communicatif sur son parcours, ses amitiés et ses ambitions à court et moyen terme.

