Cofinimmo acquiert cinq maisons de repos à Bruxelles et en région liégeoise

Cofinimmo a annoncé jeudi avoir acquis cinq maisons de repos et de soins à Bruxelles et en région liégeoise. Au total, les sites, des constructions récentes, offrent une superficie cumulée de 25.400 mètres carrés et ont une capacité de 484 lits.