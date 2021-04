Forêt: la Wallonie encourage les propriétaires à se diversifier

Remplacer progressivement les monocultures d’épicéas par une forêt plus diversifiée, plus riche en biodiversité et plus solide face aux aléas climatiques : la Wallonie veut convaincre les propriétaires.

Le gouvernement wallon avait débloqué les fonds en octobre dernier, l’affaire est désormais sur les rails. La ministre de l’Environnement, Céline Tellier (Ecolo), a donné le coup d’envoi au projet pilote destiné à orienter la forêt wallonne vers un modèle plus résilient, plus diversifié et résistant mieux aux aléas du dérèglement climatique. Un montant de 3 millions d’euros y sera consacré cette année pour inciter les propriétaires privés et publics (communes, provinces, etc.) à tourner le dos aux monocultures de résineux en diversifiant les essences à planter ou à laisser se régénérer naturellement.