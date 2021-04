Bourse de Bruxelles - Les marchés européens sont restés prudemment optimistes

La séance de jeudi devait rester prudemment optimiste sur les marchés européens après les commentaires rassurants de la FED. L'indice BEL 20 confirmait une avance de 0,38 pc en s'inscrivant à 3.941,53 points avec 11 de ses éléments dans le vert, Cofinimmo (126,40) étant stationnaire. Sofina (303,20) se distinguait en progressant de 2,57 pc devant arGEN-X (237,30) qui remontait de 1,93 pc. Galapagos (65,56) était également positive de 0,71 pc alors que Solvay (105,15) et UCB (81,00) reculaient de 1,04 et 0,15 pc. AB InBev (54,56) avait porté son avance à 1,87 pc alors que KBC (62,10) et Ageas (50,94) perdaient 0,64 et 0,82 pc. Proximus (18,86) restait positive de 0,35 pc alors que Telenet (35,00) avait viré de 0,74 pc à la baisse, rejoignant Orange Belgium (22,75) et Bpost (8,35) qui cédaient par ailleurs 0,44 et 0,42 pc. Aperam (41,09) gagnait toujours 1,06 pc alors que Umicore (46,00) terminait 0,61 pc plus bas, Elia (91,55) et Melexis (92,15) s'appréciant de 1,33 et 0,77 pc.