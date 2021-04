Turquie: Kevin Mirallas passeur et vainqueur face à Nacer Chadli

Avec Kevin Mirallas titulaire, Gaziantep l’a emporté 2-0 face à Basaksehir jeudi lors de la 33e journée de Superlig turque.

Un doublé d’Alexandru Maxim (32e sur pen et 52e), dont le deuxième sur une passe décisive de Mirallas, a suffi à Gaziantep pour venir à bout du champion en titre turc pour le compte duquel Nacer Chadli est entré au jeu à la 73e minute, 4 minutes avant que Mirallas ne quitte le terrain. Boli Bolingoli Mbombo est, lui, toujours blessé. Au classement, Gaziantep (50 points) remonte à la 5e place de Superlig et compte 7 points de retard sur Trabzonspor qui a joué un match de plus. Basaksehir est 16e avec 33 points, un point de plus que Yeni Malatyaspor, premier relégable.