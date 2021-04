Etats-Unis: Joe Biden proclame de modestes mesures sur le contrôle des armes à feu

L’arsenal de décrets exécutifs annoncés par la Maison-Blanche intervient après une nouvelle série de fusillades meurtrières, et vise à contourner l’obstacle du Congrès, où les Républicains et la NRA bloquent sourcilleusement toute régulation draconienne des armes à feu.

L’heure est venue ». Malgré la pandémie planétaire, la distribution à marche forcée de vaccins anti-covid et la propagation simultanée de dangereux variants du virus, un calendrier parlementaire infernal consacré à la relance de l’économie américaine, l’Administration Biden a décidé d’agir, de manière décisive, en matière de contrôle des armes à feu. Dans la roseraie bordant le Bureau ovale, jeudi matin, le président des Etats-Unis, sa colistière Kamala Harris et l’Attorney general (ministre la Justice) Merrick Garland accueillaient les associations citoyennes et parents de victimes de fusillades scolaires pour annoncer des mesures fortes contre ce fléau américain.