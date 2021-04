Géopolitique: un pivot stratégique et convoité

En dépit de sa petite taille, Djibouti, qui abrite un peu moins d’un million d’habitants, est convoité par les grandes puissances pour son positionnement stratégique dans la région. On compte cinq bases militaires sur son territoire : française, américaine, japonaise, italienne et chinoise… Pour les grandes puissances, l’emplacement est donc très stratégique pour surveiller les trafics maritimes de l’Asie vers l’Europe, mais aussi pour lutter contre la piraterie au large des côtes de la Somalie et les menaces terroristes.