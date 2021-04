Le patron des arbitres de l’UEFA furieux après la demande d’autographe d’un assistant à Haaland: «C’est une question de dignité»

Ce mardi, lors du quart de finale de Ligue des champions entre Manchester City et le Borussia Dortmund, un arbitre assistant a créé la polémique en demandant un autographe à Erling Haalanad au terme de la rencontre. Même s’il s’avère finalement que cette demande ait été effectuée pour la bonne cause, elle n’a toutefois pas plus à Roberto Rosetti, le patron des arbitres.

« Vous êtes responsables de votre comportement et de celui des membres de votre équipe lorsque vous êtes en mission pour l'UEFA. Si vous voulez être respectés autant que les joueurs, pourquoi leur demandez-vous un autographe ou leur maillot? Vous en demandent-ils autant? », aurait-il écrit dans un email envoyé aux différents officiel, consulté par Sky Sports.

« C'est tout simplement inacceptable, c'est une question de dignité. N'oubliez pas le nombre de caméras de télévision lors des matchs de l'UEFA, elles captent tout. »