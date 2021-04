Le peloton appelle l’UCI au bon sens

L’Américain Kyle Murphy restera dans les annales cyclistes comme le premier coureur exclu d’une compétition (le Grand Prix Indurain en l’occurrence) pour s’être débarrassé d’un bidon dans une zone non prévue à cet effet. Mais le carton rouge brandi le lendemain, sous le nez du Suisse Micky Schär au cours du Tour des Flandres, a forcément suscité un émoi plus vif, les images d’un athlète stoppé en plein effort, oscillant entre incrédulité et colère, faisant le tour de la planète. Cinq jours après l’incident, résultant d’une application stricte et surtout, sans discernement aucun, de règles en vigueur depuis le 1er avril, la tension n’est pas retombée, le bidon de la discorde reste sous pression.