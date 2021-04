Euro 2022 de futsal: la Belgique bat l’Italie et reste en course pour la qualification

La Belgique s’est imposée 5 buts à 4 face à l’Italie, déjà qualifiée, jeudi, au Country Hall de Liège, lors de la cinquième journée de qualification à l’Euro 2022 de futsal, dans le groupe 7. Deuxièmes de leur groupe avant la dernière journée, les Futsal Red Devils restent bien dans la course au ticket pour l’Euro.

La Belgique prenait rapidement un double avantage, grâce à Lucas Diniz Pinheiro (1-0, 3e) et Marvin Ghislandi (2-0, 5e). Musumeci (2-1, 6e) réduisait l’écart. Omar Rahou (3-1, 10e) redonnait deux buts d’avance aux troupes de Karim Bachar. Un but contre son camp d’Ahmed Sababti (3-2, 20e) permettait à l’Italie de rentrer au vestiaire avec un but de retard.