Charles Michel et le «sofagate»: le soufflé ne retombe pas

Protocolaire, le fait qu’il n’y ait que deux sièges, occupés sans coup férir par Charles Michel et Recep Tayyip Erdogan, excluant Ursula von der Leyen? Curieusement, lorsque les présidents de la Commission et du Conseil étaient deux hommes (Juncker et Tusk, en novembre 2015), il y avait trois sièges... - AFP et Getty Images.