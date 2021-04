Les stages estivaux de l’AKDT dans les cinq provinces wallonnes

Après une saison 2020 vierge, la Royale Académie Internationale d’Eté de Wallonie (AKDT) relance la machine de ses stages multiculturels. Mais ce sera bien différent d’une saison classique, centrée en juillet sur Neufchâteau et Libramont, avec près de 2000 participants venus de tout le pays et même de l’étranger. Cette fois, dans l’espoir qu’aucun reconfinement n’ait lieu mais avec la certitude de devoir maintenir un certain nombre de mesures sanitaires, l’AKDT a décidé de décentraliser ses stages dans les cinq provinces wallonnes, soit 16 lieux. En effet, l’internat ne sera pas de mise et il faut donc aller au plus près des stagiaires potentiels… Et ce sera plus efficace pour respecter les bulles par stage.