La vaccination des personnes «à risque» débute à Bruxelles

Actuellement, nous sommes dans la phase 1b, qui prévoit la vaccination des personnes de plus de 65 ans » et « des personnes entre 18 et 64 ans (inclus) présentant des facteurs de comorbidité, afin de limiter au maximum les hospitalisations », explique la Cocom.

« Le week-end dernier, nous avons envoyé les premières invitations aux patients porteurs de comorbidités âgés de 61 ans à 64 ans et aujourd’hui aux patients de plus 59 ans. Nous continuerons à les inviter de manière échelonnée par tranche d’âge, des plus âgés au moins âgés, jusqu’à ce que tout ce groupe cible soit vacciné. »