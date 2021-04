Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

La neige

Quelle affaire ! La météo est décidément pleine de surprises. Dont celle-ci : au diable l’épidémie, ses malades, ses morts, ses vaccins, ses hôpitaux et place aux images de neige en ouverture des journaux télévisés. Y a plus que les flocons qui comptent. Trois centimètres de poudreuse au printemps et voilà que le monde devient fou. Il suffit pourtant de se référer à la sagesse populaire : « En avril, ne te découvre pas d’un fil… »

Le PSG