Françoiz Breut nous emporte dans sa jungle urbaine: l’écoute intégrale

Depuis la sortie de Zoo en 2016 et de la tournée qui s’ensuivit, Françoiz Breut s’est fait très discrète. Sa présence dans la pièce Little Némo et la vocation de l’aube, d’Émilie Capliez, a été stoppée par le covid et c’est juste si on a pu la voir en livestream au Bota, le 16 septembre dernier, pour révéler quelques-unes de ses nouvelles chansons. « C’était étrange ce concert », nous a-t-elle confié, « car il n’y avait pas de public. C’est insupportable. pour moi, ce n’est pas ça l’avenir de la musique. On a besoin de toucher les gens. Sinon c’est vrai que si je n’ai rien à proposer, on ne me voit pas. Le travail sur la pièce a pris du temps. Le théâtre est vraiment ma nouvelle passion, en plus de mon travail d’illustratrice, notamment de livres pour enfants. J’ai toujours un projet de livre-disque et d’expo. »