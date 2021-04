Justin Bieber devient enfin plus mature et sobre: l’écoute intégrale

Le sale gamin gâté, dépressif et addictif au sexe comme aux drogues a grandi. À maintenant 27 ans (et marié), le natif de l’Ontario devient enfin plus mature et sobre avec un album parlant aussi bien de justice que de Martin Luther King. Conviant à ses côtés Chance The Rapper comme Khalid ou Burna Boy, Justin se confie (« As I Am »), revenant à des sentiments vrais, quitte à se montrer plus mélancolique que jamais. Ses fans – dont Billie Eilish – seront ainsi rejoints par une horde plus adulte. À l’instar de Taylor Swift pourrait-on dire !

Label Universal.