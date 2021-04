Ce possible Caravage allait être mis aux enchères à 1.500 euros

Cet « Ecce Homo », attribué à un peintre mineur, a été découvert à Madrid. Et l’Etat espagnol en a bloqué la vente « in extremis ». Ce Christ sortant de l’ombre a tout d’un Caravage.

Le dernier mystère du Caravage se cache à Madrid, calle de Alcalà 52. A quelques pas du siège espagnol de Sotheby’s se trouve une autre maison de vente aux enchères : Ansorena, spécialisée dans les antiquités nationales depuis 1845. Sur place, en vue de la vente du printemps, sont exposés depuis le 18 mars dernier des porcelaines anciennes, des natures mortes, des portraits d’aristocrates, des saints et des madones endeuillées. Seul un lot a soudainement disparu du site officiel, mais pas du catalogue, également disponible en ligne. Le numéro 229 vient d’être retiré à temps afin qu’il ne figure plus au programme de la vente aux enchères qui s’est tenue ce jeudi. L’Etat espagnol en a bloqué la vente et a déclaré l’œuvre inexportable. Une fois acheté, le tableau ne pourra pas quitter le territoire.