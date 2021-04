Une pétition demande la fin de la police montée après l’intervention du bois de la Cambre

Dans l’arsenal des moyens déployés pour disperser les personnes rassemblées dans le bois de la Cambre ce jeudi en marge de l’événement « La Boum », le recours à la police montée pour réprimer à coup de charges les fêtards réfractaires ou agressifs envers les forces de l’ordre n’est clairement pas passé inaperçu.

Une pétition a même été lancée pour que la police arrête d’utiliser la cavalerie.

Les signataires demandent la fin de l’utilisation de chevaux et de chiens par la police, heurtés par ce qu’ils ont vu jeudi et vendredi dernier au bois de la Cambre, rapporte la RTBF. La personne qui a lancé la pétition a l’a fait après avoir vu les images des chevaux s’enfuyant du bois de la Cambre. « Ça m’a vraiment retourné le corps. Je me suis dit qu’il fallait qu’on arrête avec ça, qu’il fallait que les choses changent », explique-t-elle à nos confrères.