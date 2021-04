Anderlecht trop généreux niveau salaires: une moyenne d’un million d’euros pour chaque point gagné en championnat

Le Sporting d’Anderlecht est toujours en course pour le top 4 et une place dans les Playoffs 1 qui pourrait lui faire retrouver la scène européenne. Un retour qui ferait du bien aux finances du club. Dans un dossier publié ce vendredi, Het Laatste Nieuws explique que la gestion financière du club ces cinq dernières saisons était une catastrophe.

Selon le quotidien, les Mauves avaient la masse salariale la plus élevée du championnat ces cinq dernières saisons avec une moyenne de 48 millions d’euros par an. Un montant exorbitant comparé au FC Bruges, champion à trois reprises sur ces cinq dernières années, et ses 35,5 millions ou au Standard avec 30,6 millions.